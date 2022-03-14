Монреаль переграв Філадельфію, Лос-Анджелес дотиснув Флориду. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
14 березня
Піттсбург – Кароліна 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Баффало – Торонто 5:2 (0:0, 2:2, 3:0)
Колумбус – Вегас 6:4 (3:2, 2:1, 1:1)
Міннесота – Нешвілл 2:6 (1:1, 1:2, 0:3)
Сент-Луїс – Вінніпег 3:4 (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)
Філадельфія – Монреаль 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)
Айлендерс – Анахайм 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)
Колорадо – Калгарі 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Лос-Анджелес - Флорида 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, по булітах - 2:1)
Ванкувер – Тампа-Бей 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)