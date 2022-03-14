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Монреаль переграв Філадельфію, Лос-Анджелес дотиснув Флориду. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:12 236 0
Результати матчів НХЛ
Монреаль переграв Філадельфію, Лос-Анджелес дотиснув Флориду. Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат

14 березня

Піттсбург – Кароліна 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Баффало – Торонто 5:2 (0:0, 2:2, 3:0)

Колумбус – Вегас 6:4 (3:2, 2:1, 1:1)

Міннесота – Нешвілл 2:6 (1:1, 1:2, 0:3)

Сент-Луїс – Вінніпег 3:4 (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)

Філадельфія – Монреаль 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)

Айлендерс – Анахайм 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)

Колорадо – Калгарі  3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Лос-Анджелес - Флорида 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, по булітах - 2:1)

Ванкувер – Тампа-Бей 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

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