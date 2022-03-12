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Українські хокеїсти закликали НАТО закрити небо

Вчора 22:12 181 0
Українські хокеїсти опублікували звернення до НАТО та росіян

Джерело - Чемпіон.

Українські хокеїсти звернулися до НАТО з проханням закрити небо над Україною.

Про це йдеться у відеозверненні хокеїстів.

"Доброго вечора, ми з України. Ми українці. Ми, українські хокеїсти, звертаємося до всього цивілізованого світу. Уже третій тиждень триває героїчна боротьба України проти російських окупантів. Гинуть мирні жителі, ні в чому не винні жінки та діти. Зухвалість ворога не має меж.

Ми просимо НАТО закрити небо. НАТО, закрийте небо над Україною.

Также мы хотим обратиться к российским хоккеистам. Просим вас – не молчите. Скажите правду про Украину. К вам в Украине было очень хорошее отношение. Вам очень нравилось играть в Украине. Вы получали здесь очень хорошие деньги и чувствовали себя как дома.

Неужели мы, украинцы, не заслуживаем услышать от вас правду? Вы в Украине не видели ни одного бандеровца, нациста или фашиста. Мы понимаем, почему вы боитесь, но от вас сейчас зависит ваше будущее и вашей страны.

Великий народе великої країни. Борімося – поборемо, нам бог помагає. Дякуємо усім українським захисникам. Правда на нашому боці. Слава Україні! Героям слава", – йдеться в заяві.

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Публикация от Хокейна Суперліга України (@uhslua)

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