Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 07:32 18563
Шевченко розплакався в ефірі італійського телебачення
Сьогодні 10:13 246
Лук'яненко виграв золоту медаль Паралімпіади-2022
Сьогодні 09:44 229
Шишкова завоювала третю медаль на Паралімпіаді-2022
Сьогодні 09:08 271
Вовчинський виграв срібну медаль Паралімпіади-2022
Сьогодні 07:46 297
Українки виграли три медалі на дистанції 10 кілометрів
Сьогодні 07:24 385
Радь став бронзовим призером Паралімпіади
Сьогодні 07:16 238
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 07:10 9483
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022
Сьогодні 07:06 30131 2
Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 37 позицій, Світоліна опустилася на 18 місце
Вчора 19:14 198091
Прямі трансляції

Яромир Ягр збирає гроші для українських біженців

Сьогодні 10:30 209 0
Яромир Ягр збирає гроші для українських біженців

Джерело - sport.ua.

Відомий чеський хокеїст Яромир Ягр, який у 50 років продовжує виступати за команду Кладно (власник клубу), оголосив про перенесення останнього матчу сезону на найбільшу арену у Празі.

Арена вміщує 18 тисяч глядачів, і Ягр попросив уболівальників купити усі квитки, щоб віддати отримані гроші на допомогу українським біженцям у Чехії.

Зазначимо, що Ягр більшу частину кар'єри виступає під номером 68 на честь пам'яті 1968 року, коли СРСР провів військове вторгнення до Чехословаччини.

Коментарі ()
Популярне зараз
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 30131 2
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 18563
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 9483
Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 37 позицій, Світоліна опустилася на 18 місце Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 37 позицій, Світоліна опустилася на 18 місце 198091
Україна може зайняти місце відстороненої Росії на жіночому Євро-2022 Україна може зайняти місце відстороненої Росії на жіночому Євро-2022 1927
Російські військові вбили тестя Хочолави Російські військові вбили тестя Хочолави 1549
Рекомендуємо
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 7882
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 4442
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 35890 1
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 19103
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 218565 5
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 23168