Яромир Ягр збирає гроші для українських біженців

Відомий чеський хокеїст Яромир Ягр, який у 50 років продовжує виступати за команду Кладно (власник клубу), оголосив про перенесення останнього матчу сезону на найбільшу арену у Празі.

Арена вміщує 18 тисяч глядачів, і Ягр попросив уболівальників купити усі квитки, щоб віддати отримані гроші на допомогу українським біженцям у Чехії.

Зазначимо, що Ягр більшу частину кар'єри виступає під номером 68 на честь пам'яті 1968 року, коли СРСР провів військове вторгнення до Чехословаччини.