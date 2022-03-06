Ванкувер переграв Торонто, Нешвілл закинув 8 шайб Сан-Хосе. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
06 березня
Айлендерс – Сент-Луїс 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Філадельфія – Чикаго 4:3 (1:0, 1:3, 2:0)
Аризона – Оттава 8:5 (2:0, 2:3, 4:2)
Флорида – Детройт 6:2 (3:1, 3:0, 0:1)
Вашингтон – Сіетл 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Торонто – Ванкувер 4:6 (1:2, 3:1, 0:3)
Колумбус – Бостон 4:5 Б (2:1, 1:1, 1:2, ОТ – 0:0, Б – 0:1)
Едмонтон – Монреаль 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
Сан-Хосе – Нешвілл 0:8 (0:2, 0:2, 0:4)
Колорадо – Калгарі 3:4 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, ОТ – 0:1)