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Ванкувер переграв Торонто, Нешвілл закинув 8 шайб Сан-Хосе. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:45 225 0
Результати матчів НХЛ
Ванкувер переграв Торонто, Нешвілл закинув 8 шайб Сан-Хосе. Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
06 березня

Айлендерс – Сент-Луїс 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Філадельфія – Чикаго 4:3 (1:0, 1:3, 2:0)

Аризона – Оттава 8:5 (2:0, 2:3, 4:2)

Флорида – Детройт 6:2 (3:1, 3:0, 0:1)

Вашингтон – Сіетл  5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Торонто – Ванкувер 4:6 (1:2, 3:1, 0:3)

Колумбус – Бостон 4:5 Б (2:1, 1:1, 1:2, ОТ – 0:0, Б – 0:1)

Едмонтон – Монреаль 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Сан-Хосе – Нешвілл 0:8 (0:2, 0:2, 0:4)

Колорадо – Калгарі 3:4 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, ОТ – 0:1)

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