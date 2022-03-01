Бостон знищив Лос-Анджелес, Вашингтон поступився Торонто. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
01 березня
Нью-Джерсі – Ванкувер 7:2 (3:0, 3:2, 1:0)
Вашингтон – Торонто 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)
Лос-Анджелес – Бостон 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)
|№
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|Лінк
|1
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|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
01 березня
Нью-Джерсі – Ванкувер 7:2 (3:0, 3:2, 1:0)
Вашингтон – Торонто 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)
Лос-Анджелес – Бостон 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)