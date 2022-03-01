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Прямі трансляції

Бостон знищив Лос-Анджелес, Вашингтон поступився Торонто. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:12 287 0
Результати матчів НХЛ
Бостон знищив Лос-Анджелес, Вашингтон поступився Торонто. Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат

01 березня

Нью-Джерсі – Ванкувер 7:2 (3:0, 3:2, 1:0)

Вашингтон – Торонто 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)

Лос-Анджелес – Бостон 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)

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