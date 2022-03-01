НХЛ розірвав усі ділові відносини з російськими партнерами

НХЛ розірвала всі ділові відносини із партнерами з Росії, проте про усунення російських спортсменів від участі в матчах поки не йдеться.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

"Національна хокейна ліга засуджує вторгнення Росії в Україну та закликає до мирного розв’язання проблеми якомога швидше.

Ми негайно призупиняємо відносини з нашими діловими партнерами в Росії та призупиняємо роботу наших російськомовних соціальних і цифрових медіа-сайтів. Крім того, ми припиняємо розглядати Росію як місце для будь-яких майбутніх змагань за участю НХЛ.

Ми також залишаємося стурбовані благополуччям гравців з Росії, які грають в нашій лізі від імені своїх клубів НХЛ, а не від імені Росії. Ми розуміємо, що вони та їхні сім’ї перебувають у надзвичайно важкому становищі", - йдеться у заяві.