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Торонто в шаленому матчі з 17 шайбами переграв Детройт. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 10:37 114 0
У НХЛ зіграно чергові матчі
Торонто в шаленому матчі з 17 шайбами переграв Детройт. Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 10 матчів регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат

27 лютого

Філадельфія – Вашингтон 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Флорида – Едмонтон 3:4 (2:1, 0:3, 1:0)

Піттсбург – Рейнджерс 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Оттава – Монреаль 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Детройт – Торонто 7:10 (1:3, 1:4, 5:3)

Нашвілл – Тампа-Бей 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Калгарі – Міннесота 7:3 (3:1, 2:0, 2:2)

Вегас – Колорадо 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)

Сан-Хосе – Бостон 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Лос-Анджелес – Айлендерс 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

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