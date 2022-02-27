Торонто в шаленому матчі з 17 шайбами переграв Детройт. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися 10 матчів регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
27 лютого
Філадельфія – Вашингтон 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Флорида – Едмонтон 3:4 (2:1, 0:3, 1:0)
Піттсбург – Рейнджерс 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Оттава – Монреаль 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Детройт – Торонто 7:10 (1:3, 1:4, 5:3)
Нашвілл – Тампа-Бей 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Калгарі – Міннесота 7:3 (3:1, 2:0, 2:2)
Вегас – Колорадо 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)
Сан-Хосе – Бостон 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Лос-Анджелес – Айлендерс 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)