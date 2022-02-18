Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 18 лютого. LIVE
Сьогодні 09:43 1778
Брезаз-Буше виграла мас-старт, Джима посіла 7 місце
Сьогодні 09:42 49
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 18 лютого
Сьогодні 07:16 1853
Китаянка Ейлін Гу здобула золоту медаль у хаф-пайпі
Сьогодні 06:08 231
Славія з Качарабою перемогла Фенербахче, ПСВ розібрався з Маккабі. Результати матчів 1/16 Ліги конференцій
Вчора 23:57 831
Аталанта з Маліновським переграла Олімпіакос, Шериф Вернидуба переграв Брагу. Результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:55 1341
Гунько здала позитивний допінг-тест на Олімпіаді
Вчора 23:07 1330
Ліга Європи. Аталанта - Олімпіакос: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 22:00 2514
Фото дня. Абраменко отримав срібну медаль Олімпійських ігор
Вчора 16:53 623
Черговий провал Шифрін та унікальний рекорд канадської хокеїстки: підсумки Олімпіади 2022 за 17 лютого
Вчора 16:41 5425
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Торонто обіграв Піттсбург, Монреаль дотиснув Сент-Луїс. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 08:41 131 0
Результати матчів НХЛ
Торонто обіграв Піттсбург, Монреаль дотиснув Сент-Луїс. Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат

18 лютого

Монреаль – Сент-Луїс 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, ОТ – 1:0)

Баффало – Оттава 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Торонто – Піттсбург 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Філадельфія – Вашингтон 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Рейнджерс – Детройт 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, ОТ – 0:0, Б – 1:2)

Айлендерс – Бостон 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Вінніпег – Сіетл 5:3 (1:2, 2:0, 2:1)

Чикаго – Коламбус 4:7 (2:3, 1:1, 1:3)

Едмонтон – Анахайм 7:3 (1:2, 3:0, 3:1)

Сан-Хосе - Ванкувер 4:5 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)

Коментарі ()
Популярне зараз
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 136257
Дівчина дня. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО Дівчина дня. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО 31986 4
Сергій Балтача: Продали гравців на 150 мільйонів Сергій Балтача: Продали гравців на 150 мільйонів 17998
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 63403
Трусова встановила унікальне досягнення, влаштувала істерику та відштовхнула тренерку Трусова встановила унікальне досягнення, влаштувала істерику та відштовхнула тренерку 53509 11
"Йо**ний сором", - Худжамов відповів дружині Маліновського за російську агресію. ФОТО "Йо**ний сором", - Худжамов відповів дружині Маліновського за російську агресію. ФОТО 33920
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 34784 1
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 8520 3
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 86011 1
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 20453 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 11205
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 170383 6