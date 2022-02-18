Торонто обіграв Піттсбург, Монреаль дотиснув Сент-Луїс. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
18 лютого
Монреаль – Сент-Луїс 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, ОТ – 1:0)
Баффало – Оттава 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Торонто – Піттсбург 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Філадельфія – Вашингтон 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)
Рейнджерс – Детройт 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, ОТ – 0:0, Б – 1:2)
Айлендерс – Бостон 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Вінніпег – Сіетл 5:3 (1:2, 2:0, 2:1)
Чикаго – Коламбус 4:7 (2:3, 1:1, 1:3)
Едмонтон – Анахайм 7:3 (1:2, 3:0, 3:1)
Сан-Хосе - Ванкувер 4:5 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)