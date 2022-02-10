Збірна України зіграла спаринг в рамках підготовки до чемпіонату світу

Національна збірна України провела двосторонню гру в рамках першого в 2022 році тренувального збору.

Про це повідомляє ФХУ.

Під час збору Україна мала провести три спаринги, але суперники відмовилися приїжджати до Києва.

У підсумку Україна провела матч "синіх" проти "жовтих". За команду, яка грала в синіх джерсі під керівництвом Вадима Шахрайчука, виступали гравці сформованих на цих зборах першої і четвертої ланок, у жовтій формі під керівництвом Костянтина Сімчука діяли друга і третя ланки.

Контрольний мач

10 лютого

Україна (сині) – Україна (жовті) – 3:4 (1:1, 2:2, 0:1), ОТ 1:0, Б 1:3

Шайби: 0:1 – Фадєєв (Бондаренко, Толстушко), 10. 1:1 – Сисак (Панченко, - менш.), 16. 1:2 – Гриценко (Ворона, Савченко), 29. 1:3 – Горлушко (Бондаренко, Фадєєв), 33. 2:3 – Панченко (Німенко, Благий), 36. 3:3 – Гончаренко (Гребеник, Ступак), 37. 3:4 – Гриценко (Ворона), 59

Гол в овертаймі: 1:0 – Німенко, 61

Булліти закинули: Благий – Андрущенко, Бондаренко, Фадєєв

"Сині": Писаренко (Кубрицький, 40:00); Ратушний – Герцик, Благий – Німенко – Бородай; Гребеник – Сисак, Гончаренко – Ступак – Панченко, Варава. Тренер – Вадим Шахрайчук

"Жовті": Кубрицький (Шевчук, 20:00; Писаренко, 40:00); Александров – Матусевич, Савченко – Гриценко – Ворона; Толстушко – Горлушко, Бондаренко – Фадєєв – Андрущенко. Тренер – Костянтин Сімчук