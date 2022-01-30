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Едмонтон розгромив Монреаль, Вегас здолав Тамба-Бей. Результати матчів НХЛ

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Відбулися матчі в НХЛ
Едмонтон розгромив Монреаль, Вегас здолав Тамба-Бей. Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулося 10 матчів регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
30 січня

Сент-Луїс - Вінніпег 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Оттава – Анагайм 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Філадельфія – Лос-Анджелес 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Флорида – Сан-Хосе 5:4 (1:2, 0:1, 3:1, 1:0)

Тампа-Бей – Вегас Б 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Монреаль – Едмонтон 2:7 (0:3, 2:3, 0:1)

Детройт – Торонто 4:7 (1:1, 3:1, 0:5)

Кароліна – Нью-Джерсі 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Арізона – Баффало 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Калгарі – Ванкувер 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

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