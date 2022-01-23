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Тампа-Бей розгромила Едмонтон, Міннесота здолала Чикаго. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:40 190 0
У НХЛ зіграно чергові матчі
Тампа-Бей розгромила Едмонтон, Міннесота здолала Чикаго. Результати матчів НХЛ
Фото Getty Images
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 11 матчів регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
23 січня

Баффало - Філадельфія 6:3 (4:2, 1:0, 1:1)

Бостон - Вінніпег 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Айлендерс - Торонто 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Вашингтон - Оттава 3:2 ОВ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Рейнджерс - Арізона 7:3 (1:2, 4:1, 2:0)

Нью-Джерсі - Кароліна 7:4 (2:2, 3:2, 2:0)

Колорадо - Монреаль 3:2 ОВ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Нашвілл - Детройт 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Міннесота - Чикаго 4:3 ОВ (1:2, 0:0, 2:1, 1:0)

Едмонтон - Калгарі 5:3 (0:2, 3:1, 2:0)

Сан-Хосе - Тампа-Бей 1:7 (1:4, 0:1, 0:2)

Нагадаємо Даллас дотиснув Детройт, Міннесота розгромила Чикаго у регулярному чемпіонаті НХЛ.

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