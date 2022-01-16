Флорида знищила Колумбус, Едмонтон програв Оттаві. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися 13 матчів регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
16 січня
Бостон - Нашвілл 4:3 ОВ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)
Кароліна - Ванкувер 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Айлендерс - Вашингтон 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Флорида - Колумбус 9:2 (4:0, 2:0, 3:2)
Детройт - Баффало 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Сент-Луїс - Торонто 5:6 (1:3, 3:1, 1:2)
Тампа-Бей - Даллас 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Філадельфія - Рейнджерс 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
Чикаго - Анагайм 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Аризона - Колорадо 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
Едмонтон - Оттава 4:6 (1:1, 2:0, 1:5, 0:0)
Сіетл - Лос- Анджелес 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Сан-Хосе - Піттсбург 1:2 ОВ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Нагадаємо Флорида декласувала Даллас у регулярному чемпіонаті НХЛ.