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Прямі трансляції

Флорида знищила Колумбус, Едмонтон програв Оттаві. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:55 74 0
У НХЛ зіграно чергові матчі
Флорида знищила Колумбус, Едмонтон програв Оттаві. Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 13 матчів регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
16 січня

Бостон - Нашвілл 4:3 ОВ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)

Кароліна - Ванкувер 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Айлендерс - Вашингтон 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Флорида - Колумбус 9:2 (4:0, 2:0, 3:2)

Детройт - Баффало 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Сент-Луїс - Торонто 5:6 (1:3, 3:1, 1:2)

Тампа-Бей - Даллас 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Філадельфія - Рейнджерс 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Чикаго - Анагайм 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Аризона - Колорадо 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Едмонтон - Оттава 4:6 (1:1, 2:0, 1:5, 0:0)

Сіетл - Лос- Анджелес 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Сан-Хосе - Піттсбург 1:2 ОВ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Нагадаємо Флорида декласувала Даллас у регулярному чемпіонаті НХЛ.

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