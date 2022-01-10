Дніпро переграв БСФК у регулярному чемпіонаті УХЛ

Джерело - Чемпіон.
Сезон УХЛ відновився матчем аутсайдерів Дніпра та БСФК.
Перемогу з рахунком 4:3 вдалося здобути Дніпру, який дотиснув суперника в овертаймі.
УХЛ - Регулярний чемпіонат
10 січня
Дніпро – БСФК 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)
Шайби: 02:12 Попов (Саврицький) – 1:0, 04:49 Болотін (Зайцев) – 2:0, 10:44 Пасманік (Баглай) – 2:1, 15:01 Баглай (Пасманік) – 2:2, 24:26 Андрющенко (Панченко) – 2:3, 58:57 Басков – 3:3, в овертаймі 01:00 Саврицький (Попов, Сергєєв) – 4:3
Раніше ФХУ повідомила, що Рулав Одд перейменували на Харківських Берсерків.