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Дніпро переграв БСФК у регулярному чемпіонаті УХЛ

Сьогодні 21:25 165 0
Дніпро переграв БСФК у регулярному чемпіонаті УХЛ
#УХЛ

Джерело - Чемпіон.

Сезон УХЛ відновився матчем аутсайдерів Дніпра та БСФК.

Перемогу з рахунком 4:3 вдалося здобути Дніпру, який дотиснув суперника в овертаймі.

УХЛ - Регулярний чемпіонат

10 січня

Дніпро – БСФК 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)

Шайби: 02:12 Попов (Саврицький) – 1:0, 04:49 Болотін (Зайцев) – 2:0, 10:44 Пасманік (Баглай) – 2:1, 15:01 Баглай (Пасманік) – 2:2, 24:26 Андрющенко (Панченко) – 2:3, 58:57 Басков – 3:3, в овертаймі 01:00 Саврицький (Попов, Сергєєв) – 4:3

Раніше ФХУ повідомила, що Рулав Одд перейменували на Харківських Берсерків.

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