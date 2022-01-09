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Бостон розгромив Тампа-Бей, Філадельфія програла Сан-Хосе. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:40 210 0
У НХЛ зіграно чергові матчі
Бостон розгромив Тампа-Бей, Філадельфія програла Сан-Хосе. Результати матчів НХЛ
Фото Getty Images
#Аризона, #Бостон, #НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 11 матчів регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
9 січня

Даллас - Піттсбург 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)

Тампа-Бей - Бостон 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)

Філадельфія - Сан-Хосе 2:3 ОВ (0:0, 0:0, 2:2, 0:1)

Колумбус - Нью-Джерсі 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

Кароліна - Флорида 3:4 ОВ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Колорадо - Торонто 5:4 ОВ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0)

Аризона - Нашвілл 2:4 (0:3, 0:0, 2:1)

Міннесота - Вашингтон 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 2:0)

Вегас - Чикаго 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Анагайм - Рейнджерс 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Лос-Анджелес - Детройт 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Нагадаємо, Сент-Луїс розгромив Вашингтон, Калгарі програв Кароліні у регулярному чемпіонаті НХЛ.

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