Бостон розгромив Тампа-Бей, Філадельфія програла Сан-Хосе. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися 11 матчів регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
9 січня
Даллас - Піттсбург 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)
Тампа-Бей - Бостон 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)
Філадельфія - Сан-Хосе 2:3 ОВ (0:0, 0:0, 2:2, 0:1)
Колумбус - Нью-Джерсі 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
Кароліна - Флорида 3:4 ОВ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
Колорадо - Торонто 5:4 ОВ (1:3, 1:1, 2:0, 1:0)
Аризона - Нашвілл 2:4 (0:3, 0:0, 2:1)
Міннесота - Вашингтон 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 2:0)
Вегас - Чикаго 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Анагайм - Рейнджерс 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Лос-Анджелес - Детройт 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Нагадаємо, Сент-Луїс розгромив Вашингтон, Калгарі програв Кароліні у регулярному чемпіонаті НХЛ.