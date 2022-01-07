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Сокіл став володарем Кубка України з хокею

Сьогодні 12:39 147 0
Сокіл став володарем Кубка України з хокею
#Кременчук, #Сокіл

Джерело - Чемпіон.

6 січня у столичному Палаці спорту відбувся фінальний матч Кубка України з хокею, в якому за головний трофей боролися Сокіл, титульним спонсором якого є Parimatch Ukraine, та Кременчук.

Гра вийшла цікавою та гідною фіналу, але у підсумки кияни не залишили шансів супернику - 4:1.

Сокіл повів у рахунку вже на початку першого періоду, відзначився Антон Рубан, у другому періоді Єлісеєнко подвоїв перевагу, а у третьому періоді справу завершили Міхнов і той таки Рубан. І лише після цього Кременчук зміг закинути своє єдину шайбу, її автором став Казьянін.

Все могло скластися й інакше. Зокрема, після двох поспіль вилучень у Сокола. Але кияни тоді змогли вистояти. Треба віддати належне і Кременчуку, попри рахунок його гравці ні на мить не припиняли спроби відігратися та ні в чому не поступалися супернику. Гра вийшла досить жорстка, так сильно кожна з команд хотіла здобути трофей.

До речі, для Соколу Кубок України став другим в історії. Це досить непогане досягнення для команди, яка повернулася до вболівальників після тривалої паузи лише півтора року тому. Можна не сумніватися, що кияни на цьому не зупиняться і подарують нам ще немало яскравих перемог як у внутрішніх змаганнях, так і на міжнародній арені.

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