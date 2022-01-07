Колорадо знищило Вінніпег, Даллас здолав Флориду. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися 10 матчів регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
7 січня
Бостон - Міннесота 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
Баффало - Сан-Хосе 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)
Нью-Джерсі - Колумбус 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Філадельфія - Піттсбург 2:6 (0:3, 1:0, 1:3)
Тампа-Бей - Калгарі 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Даллас - Флорида 6:5 Б (1:1, 3:3, 1:1, 0:0, 2:0)
Аризона - Чикаго 6:4 (2:0, 1:2, 3:2)
Колорадо - Вінніпег 7:1 (1:1, 3:0, 3:0)
Вегас - Рейнджерс 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Лос-Анджелес - Нашвілл 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Нагадаємо, Піттсбург переграв Сент-Луїс, Торонто обіграв Едмонтон у регулярному чемпіонаті НХЛ.