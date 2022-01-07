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Прямі трансляції

Колорадо знищило Вінніпег, Даллас здолав Флориду. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:55 109 0
У НХЛ зіграно чергові матчі
Колорадо знищило Вінніпег, Даллас здолав Флориду. Результати матчів НХЛ
Фото Getty Images
#Даллас, #Калгарі, #Колорадо, #НХЛ, #Тампа Бей, #Флорида

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 10 матчів регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
7 січня

Бостон - Міннесота 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Баффало - Сан-Хосе 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)

Нью-Джерсі - Колумбус 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Філадельфія - Піттсбург 2:6 (0:3, 1:0, 1:3)

Тампа-Бей - Калгарі 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Даллас - Флорида 6:5 Б (1:1, 3:3, 1:1, 0:0, 2:0)

Аризона - Чикаго 6:4 (2:0, 1:2, 3:2)

Колорадо - Вінніпег 7:1 (1:1, 3:0, 3:0)

Вегас - Рейнджерс 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Лос-Анджелес - Нашвілл 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Нагадаємо, Піттсбург переграв Сент-Луїс, Торонто обіграв Едмонтон у регулярному чемпіонаті НХЛ.

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