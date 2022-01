Стали відомі хокеїсти, які можуть зіграти за Канаду на Олімпіаді у Пекіні

Став відомий ймовірний склад збірної Канади для участі в Олімпійських іграх 2022 року.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Скотт Вілер.

Склад буде складено з хокеїстів, що виступають у Європі, а також у нижчих лігах Північної Америки.

Воротарі: Едді Паскуале (Локомотив), Деван Дабнік (без клубу), Девон Леві (Північно-східний університет, NCAA), Метт Томкінс (Фрелунда, SHL), Філіп Дерозьє (Манітоба, АХЛ)

Захисники: Тайлер Візерспун (Ютіка, АХЛ), Майкл Дел Зотто ("Оттава"), Кріс Біграс (Вілкс-Барре, АХЛ), Джиммі Оліньї (Манітоба, АХЛ), Коді Франсон (Херші, АХЛ), Оуен Пауер (Університет Мічиган, NCAA), Кайден Гюле (Едмонтон Ойл Кінгз", WHL)

Нападники: Джек Макбейн (Бостонський коледж, NCAA), Пейтон Кребс, Джек Квінн (обидва - Рочестер, АХЛ), Джейк Віртанен (Спартак), Брендан Лайпсік (Металург), Бред Мелоун, Адам Крекне Бейкерсфілд, АХЛ), Кріс Террі (Бріджпорт, АХЛ), Джош Хо-Сенг (Торонто Марліз, АХЛ), Кел О'Райллі (Лихай Веллі, АХЛ), Скотт Вілсон (Шарлотт, АХЛ), Ерік Стаал (без клубу), Коул Перфетті (Манітоба, АХЛ), Кент Джонсон (Університет Мічигана, NCAA), Мейсон Мактавіш (Пітерборо, OHL)

Турнір з хокею на Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні відбудеться з 9 по 20 лютого. Канадці зіграють у групі зі США, Німеччиною та Китаєм.

Sources: The following players are on Team Canada’s long list for consideration for the Olympics (1/2):

Cole Perfetti

Owen Power

Mason McTavish

Kent Johnson

Eric Staal

Phillippe Desrosiers

Cody Franson

Devan Dubnyk

Brad Malone

Jack McBain

Peyton Krebs

Kaiden Guhle

Scott Wilson