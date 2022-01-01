НХЛ перенесла ще дев'ять матчів

Причиною є обмеження на відвідуваність арен, введених у деяких містах

Джерело - Чемпіон.

Національна хокейна ліга перенесла вісім матчів у Канаді через обмеження на відвідуваність арен, введених у деяких містах.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Ці ігри відбудуться пізніше, коли заходи безпеки будуть скасовані частково чи повністю.

Перенесені наступні матчі: Оттава - Міннесота (3 січня), Ванкувер - Нью-Йорк Айлендерс (5 січня), Едмонтон - Нью-Йорк Айлендерс (8 січня), Калгарі - Нью-Йорк Айлендерс (11 січня), Едмонтон - Міннесота (12 січня), Едмонтон - Вегас (14 січня), Калгарі - Вегас (15 січня).

До того ж через численні зміни у розкладі також переноситься матч Нью-Йорк Айлендерс та Сіетл (5 січня).

Точні дати проведення перенесених матчів ліга визначить пізніше.

Раніше, Вегас переграв Анагайм, а Детройт поступився Вашингтону у регулярному чемпіонаті НХЛ.