Молодіжний чемпіонат світу скасовали після початку турніру

Джерело - Чемпіон.
IIHF скасувала молодіжний чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні, який ледь-ледь стартував у Канаді.
Про це повідомляє пресслужба організації.
У перші два дні турніру у різних збірних було зафіксовано випадки зараження коронавірусом. Це спричинило дві технічні поразки для збірних США та Чехії.
У результаті ухвалено рішення турнір зовсім скасувати.
Наступний молодіжний чемпіонат світу відбудеться у розширеному форматі: до десяти учасників нинішнього зльоту додасться Білорусь U-20, яка виграла чемпіонат світу у Дивізіоні 1A.