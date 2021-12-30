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Молодіжний чемпіонат світу скасовали після початку турніру

Сьогодні 07:45 637 0
IIHF вирішила долю світового форуму
Молодіжний чемпіонат світу скасовали після початку турніру
#ЧС з хокею

Джерело - Чемпіон.

IIHF скасувала молодіжний чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні, який ледь-ледь стартував у Канаді.

Про це повідомляє пресслужба організації.

У перші два дні турніру у різних збірних було зафіксовано випадки зараження коронавірусом. Це спричинило дві технічні поразки для збірних США та Чехії.

У результаті ухвалено рішення турнір зовсім скасувати.

Наступний молодіжний чемпіонат світу відбудеться у розширеному форматі: до десяти учасників нинішнього зльоту додасться Білорусь U-20, яка виграла чемпіонат світу у Дивізіоні 1A.

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