Збірна України програла Угорщині на старті турніру у Польщі

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з хокею з поразки стартувала у розіграші Різдвяного кубка у польському Битомі.
У першому матчі Україна грала проти Угорщини, яка перебуває одним дивізіоном вище у ранзі чемпіонатів світу.
Українці програли з рахунком 1:2. Суперник закинув переможну шайбу за 8 секунд до кінця овертайму.
17 грудня збірна України зіграє з Францією.
Турнір у Польщі
1 тур, 16 грудня
Угорщина - Україна 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Шайби: 1:0 - 09:10 Попп, 1:1 - 42:33 Благой (Міхнов - більшість), 2:1 - 64:52 Крайсс