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Збірна України програла Угорщині на старті турніру у Польщі

Вчора 23:51 193 0
Українці стартували на турнірі у Польщі
Збірна України програла Угорщині на старті турніру у Польщі
#Угорщина

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з хокею з поразки стартувала у розіграші Різдвяного кубка у польському Битомі.

У першому матчі Україна грала проти Угорщини, яка перебуває одним дивізіоном вище у ранзі чемпіонатів світу.

Українці програли з рахунком 1:2. Суперник закинув переможну шайбу за 8 секунд до кінця овертайму.

17 грудня збірна України зіграє з Францією.

Турнір у Польщі
1 тур, 16 грудня

Угорщина - Україна 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 1:0 - 09:10 Попп, 1:1 - 42:33 Благой (Міхнов - більшість), 2:1 - 64:52 Крайсс

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