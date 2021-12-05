Тампа-Бей здолала Бостон. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
5 грудня
Флорида – Сент-Луїс 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Вашингтон – Коламбус 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Оттава – Колорадо 6:5 (2:2, 3:1, 0:2, 1:0)
Детройт – Айлендерс 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
Бостон – Тампа-Бей 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Нешвілл – Монреаль 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)
Міннесота – Торонто 4:3 Б (1:0, 2:3, 0:0, 0:0, 1:0)
Кароліна – Баффало 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)
Рейнджерс – Чикаго 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Ванкувер – Піттсбург 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)