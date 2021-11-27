Президент ФХУ хоче дискваліфікувати всіх учасників новоствореної Суперліги

Георгій Зубко погрожує "баном" хокеїстам, тренерам, суддям та функціонерам

Президент Федерації хокею України Георгій Зубко хоче покарати всіх, хто буде причетний до новоствореної Суперліги.

Про це повідомляє Sport.ua у своєму Facebook.

Зокрема, зазначається, що Зубко планує довічно дискваліфікувати хокеїстів, тренерів, суддів та функціонерів, які будуть причетні до Суперліги.

При цьому не всі члени ФХУ підтримують таке рішення президента. Водночас сам Зубко стверджує, що має підтримку Міжнародної федерації хокею.

Натомість власник ХК Донбас Борис Колесніков нібито готовий фінансувати всі клуби, участь яких анонсована у новоствореній лізі.

Нагадаємо, днями Дисциплінарний комітет Федерації хокею України ухвалив рішення про зняття Донбасу та Краматорська з розіграшу чемпіонату України.