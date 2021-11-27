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Помер 16-річний гравець московського Динамо

Сьогодні 17:40 210 0
Гравцю стало погано під час матчу
Помер 16-річний гравець московського Динамо
#Динамо

Джерело - allhockey.ru.

27 листопада в реанімації помер гравець МХК Динамо Валентин Родіонов.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Родіонову стало погано під час матчу Відкритої першості Москви між командами Динамо та ЦСКА 2005 року народження 21 листопада. Захисник біло-блакитних після зміни повернувся на лаву і знепритомнів. Хокеїсту було оперативно надано першу допомогу, після чого Валентина було доставлено до Морозівської дитячої клініки та екстрено прооперовано. Протягом шести днів лікарі виборювали життя вихованця динамівської школи. Сьогодні Валентина не стало. 

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