Рейнджерс обіграли Бостон, Чикаго дотиснув Сент-Луїс. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
27 листопада
Бостон – Рейнджерс 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
Чикаго – Сент-Луїс 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
Філадельфія – Кароліна 3:6 (2:1, 1:4, 0:1)
Міннесота – Вінніпег 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)
Анахайм - Оттава 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Вашингтон – Флорида 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)
Нешвілл – Нью-Джерсі 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Тампа-Бей - Сіетл 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Колумбус – Ванкувер 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Айлендерс – Піттсбург 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Баффало – Монреаль 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Даллас – Колорадо 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
Сан-Хосе – Торонто 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)