Донбас поскаржиться на ФХУ у Міжнародну федерацію хокею

У Донбасі прокоментували зняття з чемпіонату

Донбас відреагував на рішення Федерації хокею України про виключення клубу з УХЛ сезону 2021/22.

Про це йдеться в заяві донецького клубу.

ХК Донбас стверджує, що ФХУ порушує свій же регламентний кодекс та трудове законодавство України. Раніше клуб звернувся до цивільного суду з позовом проти ФХУ.

Крім того, клуб звертатиметься до Міжнародної федерації хокею, а також Міжнародного олімпійського комітету з проханням детального вивчення діяльності ФХУ за рік.

У своєму повідомленні Донбас не уточнює, чи збирається клуб виконувати рішення ФХУ, і що буде далі з гравцями команди.

Нагадаємо, Донбас та Краматорськ зняті з чемпіонату України.