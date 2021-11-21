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Кароліна обіграла Лос-Анджелес, перемоги Монреаля та Піттсбурга. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:42 150 0
Результати матчів НХЛ
Кароліна обіграла Лос-Анджелес, перемоги Монреаля та Піттсбурга. Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
21 листопада

Лос-Анджелес – Кароліна 4:5 (2:2, 2:3, 0:0)

Тампа-Бей - Нью-Джерсі 3:5 (2:1, 1:0, 0:4)

Флорида – Міннесота 5:4 (1:0, 2:1, 2:3)

Монреаль – Нешвілл 6:3 (1:0, 4:0, 1:3)

Айлендерс - Калгарі 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Філадельфія – Бостон 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Торонто – Піттсбург 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Арізона – Детройт 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Даллас – Сент-Луїс 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Вегас – Колумбус 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)

Едмонтон – Чикаго 5:2 (4:1, 0:0, 1:1)

Сан-Хосе – Вашингтон 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

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