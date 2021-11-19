Донбас розібрався з Кременчуком у 18 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У 18 турі УХЛ Кременчук вдома поступився Донбасу.
Матч завершився з рахунком 5:2 на користь донецького клубу.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
18 тур, 19 листопада
Кременчук - Донбас 2:5 (0:0; 1:3; 1:2)
Шайби: 0:1 Морозов (Захаров – менш.), 24:08. 0:2 Спруктс (Сигарьов, Кобелєв), 25:14. 1:2 Кошелєв, 28:04. 1:3 Коренчук (Фірсов, Буценко), 31:36. 1:4 Буценко (Садовіков, Медведєв), 45:39. 2:4 Дубінін (Боярчук – більш.), 55:10. 2:5 Бірюков (Шишлянников – менш.), 57:47.
Раніше, Краматорськ вдома здолав Білий Барс у 18 турі УХЛ.