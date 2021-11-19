Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 19 листопада, відбулося 11 матчів регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
19 листопада
Вегас - Детройт 5:2 (0:0, 4:1, 1:1)
Анагайм - Кароліна 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Едмонтон - Вінніпег 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 2:0)
Аризона - Коламбус 4:5 Б (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, 2:3)
Сент-Луїс - Сан-Хосе 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Міннесота - Даллас 7:2 (2:0, 1:0, 4:2)
Флорида - Нью-Джерсі 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)
Філадельфія - Тампа Бей 3:4 Б (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:2)
Торонто - Рейнджерс 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Монреаль - Піттсбург 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)
Баффало - Калгарі 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)