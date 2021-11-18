Джерело - Чемпіон.
У матчі 18-го туру УХЛ сезону 2021/22 років харківський Рулав Одд приймав київський Сокіл.
Гості святкували перемогу з рахунком 5:3, програючи 1:3.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
18 тур, 18 листопада
Рулав Одд - Сокіл 3:5 (2:1, 1:0, 0:4)
Шайби: 1:0 - 04:20 Пугачов, 1:1 - 14:21 Єлісеєнко, 2:1 - 16:34 Басков, 3:1 - 34:06 Сергєєв, 3:2 - 43:13 Кузьменко, 3:3 - 53:46 Павленко, 3:4 - Алексєєв, 3:5 - 59:13 Міхнов
Раніше, Краматорськ вдома здолав Білий Барс у 18 турі УХЛ.