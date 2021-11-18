Рулав Одд підписав російського нападника

Сергєєв виступатиме під 76 номером

Джерело - УХЛ.

Харківський Рулав Одд уклав контракт із 21-річним нападником Олексієм Сергєєвим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Уродженець Рибінська розпочинав кар'єру в юніорських командах Локомотива, за який грав у чемпіонатах Росії U-16 (30 матчів, 27 очок) та U-17 (27 матчів, 31 очко), а також у НМХЛ (39 матчів, 28 очок).

Пізніше переїхав до Північної Америки. За два сезони у QMJHL форвард відіграв 97 матчів, закинув 21 шайбу та віддав 49 результативних передач за сумарного показника корисності -24.

Минулого сезону хокеїст грав у структурі Витязя - провів 2 матчі в основній команді у КХЛ, а також відіграв 6 поєдинків у ВХЛ за Рязань.

Передсезонні збори влітку 2021 року проходив із нижньокамським Торосом, проте до остаточного складу на сезон форвард не увійшов.

У складі Рулав Одд Олексій Сергєєв виступатиме під 76 номером.

Раніше, Донбас переграв Дніпро у 17 турі УХЛ.