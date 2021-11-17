Вашингтон поступився Анагайму, Флорида розгромила Айлендерс. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулося 11 матчів регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
17 листопада
Вегас – Кароліна 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)
Анагайм – Вашингтон 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)
Даллас – Детройт 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Вінніпег – Едмонтон 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
Сент-Луїс – Арізона 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Міннесота – Сан-Хосе 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Торонто – Нашвілл 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Піттсбург – Баффало 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Філадельфія – Калгарі 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0
Рейнджерс – Монреаль 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Флорида – Айлендерс 6:1 (4:0, 1:1, 1:0)