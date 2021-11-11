Збірна України зіграє у товариському міжнародному турнірі

Джерело - suspilne.media.
Збірна України з хокею продовжує підготовку до першого за три роки чемпіонату світу за її участі.
Національна команда вперше в сезоні 2021/2022 років зібралась під керівництвом Вадима Шахрайчука та вже пройшла черговий етап підготовки до світової першості в броварському Терміналі.
Наразі "синьо-жовті" перебувають у Будапешті та готуються до товариського міжнародного турніру Euro Ice Hockey Challenge. Змагання відбуватимуться протягом трьох днів, а серед учасників - Україна, Угорщина та Італія.
Склад збірної України на товариський турнір:
Воротарі: Дмитро Кубрицький (Сокіл), Олег Петров (Рулав Одд).
Захисники: Віталій Андрейків, Пилип Пангелов-Юлдашев (обидва - Донбас), Денис Матусевич (Маріуполь), Іван Сисак (Сокіл), Павло Таран (Краматорськ), Євген Ратушний (Дніпро), Всеволод Толстушко (Кременчук).
Нападники: Роман Благий, Олександр Костіков, Вадим Мазур (усі - Маріуполь), Микита Буценко, Віктор Захаров, Ілля Коренчук, Віталій Лялька, Олександр Пересунько (усі - Донбас), Олексій Ворона, Тимур Гриценко, Іван Савченко (усі - Кременчук), Андрій Міхнов, Дмитро Німенко (обидва - Сокіл).
Розклад ігор на Euro Ice Hockey Challenge