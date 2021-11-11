Збірна України зіграє у товариському міжнародному турнірі

Перший матч 11 листопада

Збірна України з хокею продовжує підготовку до першого за три роки чемпіонату світу за її участі.

Національна команда вперше в сезоні 2021/2022 років зібралась під керівництвом Вадима Шахрайчука та вже пройшла черговий етап підготовки до світової першості в броварському Терміналі.

Наразі "синьо-жовті" перебувають у Будапешті та готуються до товариського міжнародного турніру Euro Ice Hockey Challenge. Змагання відбуватимуться протягом трьох днів, а серед учасників - Україна, Угорщина та Італія.

Склад збірної України на товариський турнір:

Воротарі: Дмитро Кубрицький (Сокіл), Олег Петров (Рулав Одд).

Захисники: Віталій Андрейків, Пилип Пангелов-Юлдашев (обидва - Донбас), Денис Матусевич (Маріуполь), Іван Сисак (Сокіл), Павло Таран (Краматорськ), Євген Ратушний (Дніпро), Всеволод Толстушко (Кременчук).

Нападники: Роман Благий, Олександр Костіков, Вадим Мазур (усі - Маріуполь), Микита Буценко, Віктор Захаров, Ілля Коренчук, Віталій Лялька, Олександр Пересунько (усі - Донбас), Олексій Ворона, Тимур Гриценко, Іван Савченко (усі - Кременчук), Андрій Міхнов, Дмитро Німенко (обидва - Сокіл).

Розклад ігор на Euro Ice Hockey Challenge

11 листопада. Угорщина - Італія. Початок - о 20:00

12 листопада. Італія - Україна. Початок - о 16:00

13 листопада. Угорщина - Україна. Початок - о 17:00