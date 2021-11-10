Чикаго дотиснув Пітсбург, перемоги Кароліни та Лос-Анджелеса. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
10 листопада
Тампа-Бей – Кароліна 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Нью-Джерсі – Флорида 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)
Монреаль – Лос-Анджелес 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Бостон – Оттава 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)
Детройт – Едмонтон 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Вінніпег – Сент-Луїс 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, після булітів - 0:1)
Чикаго – Піттсбург 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, після булітів - 2:0)
Калгарі – Сан-Хосе 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Вегас – Сієтл 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Ванкувер – Анахайм 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)