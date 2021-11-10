 Чикаго дотиснув Пітсбург, перемоги Кароліни та Лос-Анджелеса. Результати матчів НХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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Чикаго дотиснув Пітсбург, перемоги Кароліни та Лос-Анджелеса. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 08:27 208 0
Результати матчів НХЛ
Чикаго дотиснув Пітсбург, перемоги Кароліни та Лос-Анджелеса. Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НХЛ.

НХЛ - Регулярний чемпіонат
10 листопада

Тампа-Бей – Кароліна 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Нью-Джерсі – Флорида 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)

Монреаль – Лос-Анджелес 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Бостон – Оттава 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)

Детройт – Едмонтон 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Вінніпег – Сент-Луїс 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, після булітів - 0:1)

Чикаго – Піттсбург 3:2 (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, після булітів - 2:0)

Калгарі – Сан-Хосе 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Вегас – Сієтл 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Ванкувер – Анахайм 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

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