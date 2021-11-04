Донбас - Сокіл: головна битва УХЛ

Матч відбудеться 5 листопада

Джерело - Чемпіон.

5 листопада відбудеться головне хокейне дербі України Донбас - Сокіл, титульним партнером яких є Parimatch, єдиний легальний букмекер.

Це вже третій матч команд цього сезону, раніше вони обмінялися домашніми перемогами. Донеччани виграли 5:4, а кияни - 7:6. Наразі аналітики Parimatch дають 59% на перемогу Донбасу та 41% на перемогу Сокола. А також 57% на те, що буде закинуто щонайменше п'ять шайб.

Обидві команди - головні претенденти на чемпіонство. Поки що у турнірній таблиці лідирує Сокіл, який втрачав очки лише в одному матчі з Донбасом. У донеччан же ще дві поразки від Кременчука. Сокіл, до речі, минулого тижня без проблем обіграв Кременчук на виїзді 5:2.

Втім, Донбас уже показав, що у протистояннях із киянами для нього велике значення має підтримка рідних трибун. І зараз донеччани зроблять усе, щоб знову порадувати своїх уболівальників та наблизитися до лідера.

Матч очікується дуже цікавий та результативний, тож дивитися його будуть фанати хокею по всій Україні.