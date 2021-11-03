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Рейнджерс поступився Ванкуверу, Торонто розгромив Вегас. Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 листопада, у рамках регулярного чемпіонату НХЛ відбулося 9 матчів.

НХЛ
Регулярний чемпіонат
3 листопада

Торонто – Вегас 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Філадельфія – Арізона 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Монреаль – Детройт 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Вінніпег – Даллас 4:3 Б (1:1, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Міннесота – Оттава 5:4 (3:1, 1:3, 0:0, 1:0)

Калгарі – Нашвілл – 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

Ванкувер – Рейнджерс 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Анахайм – Нью-Джерсі 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Сан-Хосе – Баффало 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

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