Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 листопада, у рамках регулярного чемпіонату НХЛ відбулося 9 матчів.
НХЛ
Регулярний чемпіонат
3 листопада
Торонто – Вегас 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Філадельфія – Арізона 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Монреаль – Детройт 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Вінніпег – Даллас 4:3 Б (1:1, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Міннесота – Оттава 5:4 (3:1, 1:3, 0:0, 1:0)
Калгарі – Нашвілл – 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)
Ванкувер – Рейнджерс 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
Анахайм – Нью-Джерсі 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Сан-Хосе – Баффало 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)