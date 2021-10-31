Бостон переграв Флориду, Ванкувер поступився Едмонтону. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпiон.
У рамках регулярного чемпіонату НХЛ відбулося десять матчів.
НХЛ
Регулярний чемпіонат
31 жовтня
Нашвілл - Айлендерс 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, по булітах - 2:0)
Лос-Анджелес - Монреаль 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)
Торонто - Детройт 5:4 (1:0, 1:1, 3:3)
Піттсбург - Нью-Джерсі 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Бостон - Флорида 3:2 (1:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Сан-Хосе - Вінніпег 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Сент-Луїс - Чикаго 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Колорадо - Міннесота 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Калгарі - Філадельфія 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
Ванкувер - Едмонтон 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)