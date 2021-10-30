Донбас - Маріуполь 5:1. Огляд матчу

Огляд матчу Донбас - Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

У рамках перенесеного матчу 9-го туру Української хокейної ліги Донбас вдруге за три дні обіграв Маріуполь.

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

9 тур, 29 жовтня

Донбас - Маріуполь 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

Шайби: 1:0 Пангелов-Юлдашев (Лялька), 08:02; 2:0 Лялька (Разумов), 17:08; 3:0 Пересунько (Лялька, Пангелов-Юлдашев, більш.), 24:49; 4:0 Пересунько (Морозов), 31:27; 5:0 Коренчук (Даниленко), 39:20; 5:1 Алексєєв (Твердохлєбов, 5х3), 56:14;

Раніше, Маріуполь розгромив Краматорськ.