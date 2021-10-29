Донбас впевнено обіграв Маріуполь у 9 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У рамках перенесеного матчу 9-го туру Української хокейної ліги Донбас вдруге за три дні обіграв Маріуполь.
Матч завершився з рахунком 5:1 на користь донецького клубу.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
9 тур, 29 жовтня
Донбас - Маріуполь 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)
Шайби: 1:0 Пангелов-Юлдашев (Лялька), 08:02; 2:0 Лялька (Розумов), 17:08; 3:0 Пересунько (Лялька, Пангелов-Юлдашев, більш.), 24:49; 4:0 Пересунько (Морозов), 31:27; 5:0 Коренчук (Даниленко), 39:20; 5:1 Алексєєв (Твердохлєбов, 5х3), 56:14;
Раніше, Маріуполь розгромив Краматорськ.