Кароліна переграла Бостон, Пітсбург поступився Калгарі. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпiон.
В Національній хокейній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
Також дивіться: Результати матчів НБА
НХЛ
Регулярний чемпіонат
29 жовтня
Кароліна – Бостон 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Пітсбург - Калгарі 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
Тампа-Бей - Арізона 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)
Сент-Луїс – Колорадо 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)
Анахайм - Баффало - 3:4 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)
Сіетл - Міннесота 4:1 (1:1, 1:0, 2:0, 0:0)
Ванкувер – Філадельфія 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
Лос-Анджелес – Вінніпег 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Сан-Хосе – Монреаль 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)