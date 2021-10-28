Краматорськ розгромив Білий Барс в УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У перенесеному матчі 25 туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги Краматорськ вдома обіграв Білий Барс.
Матч завершився з рахунком 6:2 на користь господарів майданчика.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
14 тур, 28 жовтня
Краматорськ - Білий Барс 6:2 (3:0, 1:2, 2:0)
Шайби: 1:0 Калиничов (Геворкян), 03:41; 2:0 Мальцев (Жвачкін), 05:46; 3:0 Середницький (Говорушко), 06:43; 4:0 Столяренко (Сергіївський), 22:29; 4:1 Куцевич, 24:04; 4:2 Бородай (Качан), 34:19; 5:2 Гриценко (Сергіївський), 39:32; 6:2 Жвачкін (Семенов), 48:38
Раніше, Маріуполь розгромив Краматорськ.