Рейнджерс переграв Нешвілл, Коламбус здолав Айлендерс. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 22 жовтня, відбулося 10 матчів у рамках регулярного чемпіонату НХЛ.
Регулярний сезон НХЛ
22 жовтня
Коламбус – Айлендерс 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)
Флорида – Колорадо 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Монреаль – Кароліна 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Нью-Джерсі – Вашингтон 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Оттава – Сан-Хосе 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Детройт – Калгарі 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Нешвілл – Рейнджерс 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Вінніпег – Анахайм 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
Чикаго – Ванкувер 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Арізона – Едмонтон 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)