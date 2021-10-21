10 років потому: Сокіл повертається в єврокубки

Джерело - Чемпіон.
Цієї п'ятниці хокейний клуб Сокіл, титульним спонсором якого є Parimatch Ukraine, проведе перший матч в єврокубках після десятирічної паузи. Загалом, цього тижня кияни проведуть три матчі поспіль у другому раунді Континентального кубка. У Будапешті команда буде боротися за єдину перепустку до наступної стадії змагань з латвійським Олімпом (22.10, 20:30), місцевим Ференцварошем (23.10, 17:00) та естонським Калев-Вялком (24.10, 19:30).
Сокіл гратиме в єврокубках у 19-те в історії та у 14-те саме в Континентальному кубку. Загалом команда провела на євроарені 72 матчі (41 перемога, 6 нічиїх, 25 поразок). Стартові раунду континентальних турнірів кияни долали шість разів. До речі, двоє нинішніх представників Сокола вигравали Континентальний кубок у складі іноземних команд. Причому нинішній капітан киян Андрій Міхнов робив це навіть двічі - як гравець російської Лади з Тольятті у 2006-му і як представник білоруської Юності з Мінська у 2018-му. З тією ж Юністю, але у 2011 році ставав володарем трофею головний тренер Сокола Олег Шафаренко.
Олег Шафаренко, головний тренер Сокола:До старту в турнірі ми проаналізували чимало різної інформації. Найбільше зосередилися на нашому першому супернику - ризькому Олімпі. Інші дві команди ще зможемо побачити у Будапешті. Олімп - міцна команда, зібрана з майстрів, котрі пограли в КХЛ та інших топових європейських чемпіонатах. Можливо, ці хлопці вже не на піку фізичних можливостей, це люди у віці, але майстерності у них чимало. Рижани можуть створити нам чималі труднощі. Латвійський хокей завжди славився сильними особистостями, здатними вирішити долю епізоду індивідуально. В Олімпі таких гравців не бракує. Думаю, наш перший матч буде визначальним.
Андрій Міхнов, капітан Сокола: У другому раунді Континентального кубка слабких суперників не може бути за визначенням. Недооціниш опонента, вийдеш на лід з думкою про те, що ти сильніший, покарання може настати миттєво. Права на помилку не маємо, адже далі проходить тільки команда, яка посяде перше місце. Сюрпризу можна очікувати від естонського Вялка, де грає вихованець Сокола Олексій Войцеховський. Ми з ним разом не грали. Олексій молодший, я його пам’ятаю по школі. Хороший гравець, до якого треба ставитися так само уважно, як і до його команди загалом.