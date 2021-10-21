10 років потому: Сокіл повертається в єврокубки

Джерело - Чемпіон.

Цієї п'ятниці хокейний клуб Сокіл, титульним спонсором якого є Parimatch Ukraine, проведе перший матч в єврокубках після десятирічної паузи. Загалом, цього тижня кияни проведуть три матчі поспіль у другому раунді Континентального кубка. У Будапешті команда буде боротися за єдину перепустку до наступної стадії змагань з латвійським Олімпом (22.10, 20:30), місцевим Ференцварошем (23.10, 17:00) та естонським Калев-Вялком (24.10, 19:30).

Сокіл гратиме в єврокубках у 19-те в історії та у 14-те саме в Континентальному кубку. Загалом команда провела на євроарені 72 матчі (41 перемога, 6 нічиїх, 25 поразок). Стартові раунду континентальних турнірів кияни долали шість разів. До речі, двоє нинішніх представників Сокола вигравали Континентальний кубок у складі іноземних команд. Причому нинішній капітан киян Андрій Міхнов робив це навіть двічі - як гравець російської Лади з Тольятті у 2006-му і як представник білоруської Юності з Мінська у 2018-му. З тією ж Юністю, але у 2011 році ставав володарем трофею головний тренер Сокола Олег Шафаренко.