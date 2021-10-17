Тампа-Бей перемогла Вашингтон, Чикаго поступилося Піттсбургу. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 17 жовтня, відбулося 14 матчів у рамках регулярного чемпіонату НХЛ.
Регулярний сезон НХЛ
17 жовтня
Баффало – Арізона 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, по буллітам - 1:0)
Флорида – Айлендерс 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Бостон – Даллас 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Коламбус – Сіетл 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Детройт – Ванкувер 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Монреаль – Рейнджерс 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Піттсбург – Чикаго 5:2 (4:0, 1:1, 0:1)
Вашингтон – Тампа-Бей 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Торонто – Оттава 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Нешвілл – Кароліна 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
Колорадо – Сент-Луїс 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)
Сан-Хосе – Вінніпег 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)
Едмонтон – Калгарі 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Лос-Анджелес – Міннесота 2:3 (0:0, 1:3, 1:0, 0:0)