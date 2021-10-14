В Україні американець став фігурантом расистського скандалу

Джерело - УХЛ.

Колишній захисник Донбасу Джейла Смерек продовжить кар'єру в німецькому Біттенгеймі.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Про припинення співпраці з американцем Донбас оголосив минулого тижня. За український клуб Джейлейн провів 10 матчів у всіх турнірах і набрав шість очок.

У вересні Смерек став фігурантом расистського скандалу, коли піддався дискримінаційним образам з боку хокеїста Кременчука Андрія Денискіна. Українця покарали трьома матчами обов'язкової дискваліфікації.

Після 10 матчів Біттенгейм посідає десяте місце в таблиці елітного німецького дивізіону. Клуб двічі ставав володарем Кубка Німеччини у 2012-13 роках.