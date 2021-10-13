 Донбас здолав Клагенфурт у Лізі чемпіонів | Хокей | Champion.com.ua
Збірна України Шредінгера: чому експеримент Петракова не вдався
Вчора 07:00 5279 14
Донбас здолав Клагенфурт у Лізі чемпіонів
Вчора 23:39 131
Прометей переміг Кальцит у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:09 180
Житлобуд-1 зазнав розгромної поразки від ПСЖ у Лізі чемпіонів
Вчора 21:39 271
Київ-Баскет здолав Трефль Сопот у Кубку Європи ФІБА
Вчора 21:09 253
Прометей програв Людвігсбургу у Лізі чемпіонів
Вчора 20:53 237
Сила в єднанні! Футболісти збірної України подякували вболівальникам традиційним ритуалом
Вчора 20:46 421
Відео дня. Українська футболістка забила фантастичний гол
Вчора 19:56 6556 1
Павелко прокоментував відсутність Маліновського у збірній України
Вчора 16:39 2564
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України
Вчора 14:05 14208
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Сила в єднанні! Футболісти збірної України подякували вболівальникам традиційним ритуалом
Сила в єднанні! Футболісти збірної України подякували вболівальникам традиційним ритуалом Андрій Твердохліб
Вчора 20:46 420
Каспер Шмейхель гідно продовжує справу легендарного батька
Каспер Шмейхель гідно продовжує справу легендарного батька Віктор Слюсаренко
Вчора 20:39 229
Відео дня. Українська футболістка забила фантастичний гол
Відео дня. Українська футболістка забила фантастичний гол Андрій Твердохліб
Вчора 19:56 6550 1
До мурах: Арена Львів неймовірно виконала гімн України
До мурах: Арена Львів неймовірно виконала гімн України Андрій Твердохліб
Вчора 19:41 529
Збірна Іспанії забила вражаючий гол, не давши суперникам торкнутися м'яча
Збірна Іспанії забила вражаючий гол, не давши суперникам торкнутися м'яча Андрій Дунець
Вчора 17:53 843
Ще не обсохло під носом: відомий паблік висміяв футболістів молодіжної збірної України
Ще не обсохло під носом: відомий паблік висміяв футболістів молодіжної збірної України Андрій Твердохліб
Вчора 14:50 886
Відомому українському спортсмену та депутату зателефонували із пекла
Відомому українському спортсмену та депутату зателефонували із пекла Андрій Твердохліб
Вчора 14:36 554
Путін - х..ло: на матчі Україна - Боснія і Герцеговина фанати заспівали свою улюблену пісню про диктатора
Путін - х..ло: на матчі Україна - Боснія і Герцеговина фанати заспівали свою улюблену пісню про диктатора Андрій Твердохліб
Вчора 13:47 512 2
Збірна України Шредінгера: чому експеримент Петракова не вдався
Збірна України Шредінгера: чому експеримент Петракова не вдався Андрій Дунець
Вчора 07:00 5269 14
Дзідзьо фантастично виконав гімн України на Арені Львів
Дзідзьо фантастично виконав гімн України на Арені Львів Андрій Твердохліб
12.10.2021 22:17 1120 1
Ярмоленко забив у ворота Боснії і Герцеговини після шикарної комбінації
Ярмоленко забив у ворота Боснії і Герцеговини після шикарної комбінації Андрій Твердохліб
12.10.2021 22:11 2245
Уболівальники потужно зарядили збірну України перед виїздом на гру з Боснією і Герцеговиною
Уболівальники потужно зарядили збірну України перед виїздом на гру з Боснією і Герцеговиною Андрій Твердохліб
12.10.2021 21:29 573
Футболісти молодіжної збірної України хотіли повторити легендарний пенальті, але осоромилися
Футболісти молодіжної збірної України хотіли повторити легендарний пенальті, але осоромилися Андрій Твердохліб
12.10.2021 19:32 5055
Я дуже люблю бокс: Усик відмовився переходити в греблю
Я дуже люблю бокс: Усик відмовився переходити в греблю Андрій Твердохліб
12.10.2021 17:27 708
Відео дня. Гол Ярмоленка у ворота Фінляндії очима вболівальників
Відео дня. Гол Ярмоленка у ворота Фінляндії очима вболівальників Андрій Дунець
12.10.2021 15:12 2395
Італійки неймовірно виконали свій гімн, емоції зашкалювали
Італійки неймовірно виконали свій гімн, емоції зашкалювали Андрій Твердохліб
12.10.2021 12:44 1144
Морозюк: Ярмоленко робить різницю на полі, без нього збірна України - інша
Морозюк: Ярмоленко робить різницю на полі, без нього збірна України - інша Андрій Твердохліб
12.10.2021 12:23 1072
Курйоз року. Французький клуб приїхав на гру не в те місто та отримав технічну поразку
Курйоз року. Французький клуб приїхав на гру не в те місто та отримав технічну поразку Андрій Твердохліб
12.10.2021 11:31 1025
Найкрасивіша пара українського спорту - Марина Бех і Михайло Романчук
Найкрасивіша пара українського спорту - Марина Бех і Михайло Романчук Андрій Твердохліб
12.10.2021 11:07 759
Майстерність з роками не іржавіє: Роберто Карлос у всій красі нагадав про стару школу
Майстерність з роками не іржавіє: Роберто Карлос у всій красі нагадав про стару школу Андрій Твердохліб
12.10.2021 09:37 1362
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13 Жовтня 2021
23:55 Баскетбол Збірна Франції назвала заявку на матч проти України 263
23:39 Хокей Донбас здолав Клагенфурт у Лізі чемпіонів 131
23:25 Бокс Бій Бетербієв - Браун офіційно затверджений 174
23:09 Волейбол Прометей переміг Кальцит у кваліфікації Ліги чемпіонів 180
22:55 Бокс Форман: Ф'юрі та Вайлдер провели найкращий бій у суперважкій вазі в історії 180
22:40 Баскетбол Лейкерс підписали форварда Думбуя 153
22:25 Бокс Руїс хоче провести бій з Ф'юрі 226
22:11 Теніс Козлова перемогла Михалкову на турнірі у США 232
21:54 Легка атлетика Рекордсменка світу знайдена зарізаною в своєму будинку 371
21:39 Футбол Житлобуд-1 зазнав розгромної поразки від ПСЖ у Лізі чемпіонів 271
21:25 Хокей. УХЛ Сокіл знищив Білий Барс у 9 турі УХЛ 221
21:09 Баскетбол Київ-Баскет здолав Трефль Сопот у Кубку Європи ФІБА 253
20:53 Баскетбол Прометей програв Людвігсбургу у Лізі чемпіонів 237
20:46 Блог Сила в єднанні! Футболісти збірної України подякували вболівальникам традиційним ритуалом 421
20:39 Блог Каспер Шмейхель гідно продовжує справу легендарного батька 231
20:25 Хокей. УХЛ Кременчук розгромив Дніпро у 9 турі УХЛ 249
20:09 Футбол Ярмоленко може стати почесним громадянином Чернігівської області 480
19:56 Блог Відео дня. Українська футболістка забила фантастичний гол 6556 1
19:55 Інше Українські олімпійці і паралімпійці отримали призові 309
19:41 Блог До мурах: Арена Львів неймовірно виконала гімн України 534
19:39 Футбол Павелко: Підхід Петракова став відкриттям для наших журналістів 546
19:25 Футбол Дебют Рамоса за ПСЖ відкладається 334
19:09 Футбол Педрі ризикує пропустити матч з Динамо 323
18:55 Бокс Вайлдер отримав шестимісячне відсторонення від боїв 1126
18:40 Футбол Костишин: Я був ображений на Селезньова, але він мужик, а не покидьок 697

Донбас здолав Клагенфурт у Лізі чемпіонів

Вчора 23:39 131 0
Українська команда завершила виступи у турнірі
Донбас здолав Клагенфурт у Лізі чемпіонів
#Клагенфурт, #Донбас

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру хокейної Ліги чемпіонів Донбас на виїзді протистояв австрійському Клагенбургу.

Вчора, 12 жовтня Руан на виїзді переміг Рунгстед та забезпечив собі друге місце у групі. Клагенфурт ще раніше достроково виграв групу. То ж Донбас за підсумками звітного матчу не мав шансів вийти з групи. Тренерський штаб Клагенфурта на матч виставив експериментальний склад, надавши ігрову практиву 10 резервістам. 

Донбас зміг здобути перемогу з рахунком 2:1 та посів третє підсумкове місце у групі.

Ліга чемпіонів з хокею
Група G
6 тур, 13 жовтня

Клагенфурт (Австрія) - Донбас (Україна) 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 0:1 - 07:16 Лялька, 1:1 - 27:27 Капел, 1:2 - 54:44 Шишлянніков

Коментарі ()