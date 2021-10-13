Українська команда завершила виступи у турнірі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру хокейної Ліги чемпіонів Донбас на виїзді протистояв австрійському Клагенбургу.

Вчора, 12 жовтня Руан на виїзді переміг Рунгстед та забезпечив собі друге місце у групі. Клагенфурт ще раніше достроково виграв групу. То ж Донбас за підсумками звітного матчу не мав шансів вийти з групи. Тренерський штаб Клагенфурта на матч виставив експериментальний склад, надавши ігрову практиву 10 резервістам.

Донбас зміг здобути перемогу з рахунком 2:1 та посів третє підсумкове місце у групі.

Ліга чемпіонів з хокею

Група G

6 тур, 13 жовтня

Клагенфурт (Австрія) - Донбас (Україна) 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 0:1 - 07:16 Лялька, 1:1 - 27:27 Капел, 1:2 - 54:44 Шишлянніков