Сокіл знищив Білий Барс у 9 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 9-го туру УХЛ сезону 2021/22 років київський Сокіл впевнено переміг Білий Барс.
Сокіл святкував перемогу з рахунком 9:1.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
9 тур, 13 жовтня
Білий Барс - Сокіл 1:9 (0:2, 0:5, 1:2)
Шайби: 0:1 - 18:00 Кузьменко, 0:2 - 19:49 Єлісеєнко, 0:3 - 21:04 Єлісеєнко, 0:4 - 26:37 Алексеєв, 0:5 - 32:24 Міхнов, 0:6 - 36:10 Платонов, 0:7 - 38:10 Сімчук, 0:8 - 42:33 Гончаренко, 1:8 - 46:23 Удовиченко, 1:9 - 54:54 Смірнов
Раніше, Кременчук розгромив Дніпро у 9 турі УХЛ.