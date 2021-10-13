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Збірна України визначила склад на збір у листопаді

Сьогодні 18:24 2558 0
Крім збору команда планує відправитися до Угорщини на міжнародний турнір
Збірна України визначила склад на збір у листопаді
#Сокіл, #Донбас

Джерело - ФХУ.

Наставник збірної України з хокею Вадим Шахрайчук назвав розширену заявку команди на збір, який відбудеться в листопаді.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

Крім збору команда планує відправитися до Угорщини на міжнародний турнір.

Воротарі: Кубрицький Дмитро, Оганджанян Артур (усі ХК Сокіл), Петров Олег (ХК Рулав Одд).

Захисники: Андрейків Віталій, Григор’єв Андрій, Пангелов-Юлдашев Пилип (усі ХК Донбас), Матусевич Денис (ХК Маріуполь), Таран Павло (ХК Краматорськ), Толстушко Всеволод (ХК Кременчуг), Герцик Владислав (ХК Топольчани, Словаччина), Сисак Іван (ХК Сокіл), Ратушний Євген (ХК Дніпро).

Нападники: Андрющенко Віктор, Міхнов Андрій, Німенко Дмитро (усі  ХК  Сокіл), Бабинець Сергій, Благий Роман, Костіков Олександр, Мазур Вадим (усі ХК Маріуполь), Буценко Микита, Захаров Віктор, Коренчук Ілля, Кривошапкін Гліб, Лялька Віталий, Морозов Фелікс, Пересунько Олександр, Разумов Максим (усі ХК Донбас), Ворона Олексій, Гриценко Тимур,  Савченко Іван (усі ХК Кременчук).

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