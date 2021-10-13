Сокіл здійснив головний трансфер року та обіцяє повернутися в Палац спорту

Джерело - Чемпіон.

Напередодні ХК Сокіл і Parimatch оголосили про початок співпраці - компанія стала титульним спонсором славетного клубу, ім'я якого відоме далеко за межами нашої країни. Сокіл підписав не просто надійного партнера, а здійснив свій головний трансфер року. Сучасний спорт - це бізнес. А сучасний бізнес - це маркетинг, у першу чергу. Паріматч - один із лідерів українського ринку в питаннях маркетингу та просуванні бренду.

"Наша компанія має величезний досвід у веденні бізеса та маркетингу, тому ми дуже раді стати партнерами такого бренду, як Сокіл, і допомогти клубу вийти на новий рівень. Ми раді будемо поділитися своїм досвідом із таким амбітним клубом, зокрема, у питаннях роботи з уболівальниками", - зазначив представник компанії Parimatch Пилип Орлов.

Сучасний спорт - це бізнес. І в Соколі це прекрасно розуміють, зокрема, Олексій Житник, легендарний хокеїст, який більше 10 років провів у НХЛ - найсильнішій, найбагатшій і найуспішнішій лізі світу. Саме тому Сокіл стане ближчяим до уболівальників, до своєї багатомільйонної армії уболівальників по всій Україні. А розпочинати роботу з уболівальниками не маючи свого мерча (фанатські рози, кепки, джерсі - ред.) досить складно, тим більше в суспільстві є величезний попит на цю продукцію.

"Так, нам ця проблема добре відома, тому найближчим часом ми запустимо виготовлення та розповсюдження фанатського одягу та аксесуарів, є в планах відкрити клубний фан-шоп у центрі столиці", - наголосив Олексій Житник.

Головною проблемою, не лише Сокола, а й усього українського хокею є інфраструктура, а точніше - її відсутність. Домашня арена киян ковзанка Атек, яка більше нагадує старенький ангар і знаходиться в дуже незручній локації.

"Ми розглядаємо можливість переїхати в Палац спорту, але його оренда на добу коштує від 250 до 350 тисяч гривень", - повідомив Житник.

Не потрібно бути великим математиком, щоб зробити прості арифметичні підрахунки й зрозуміти бюджет на Палац спорту на сезон. Однак не лише в Соколі зацікавлені в головній арені країни. Кількість уболівальників, організація якісних трансляцій, а головне - в Палаці спорту є можливість розгорнути серйозну рекламну кампанію, встановити фудкорти та влаштувати безліч цікавий активностей для уболівальників, що, хоча б і частково, буде зменшувати витрати на проведення матчу.

"У першу чергу, Сокіл має визначитися чи потрібен їм Палац спорту, а ми зі свого боку будемо допомагати", - зауважив представник PM.

Як розгортатимуться події, покаже час, але в будь-якому випадку, Сокіл підписав дуже якісного, топого гравця в свою команду. І є сподівання, що київський гранд стане ближчим до своїх уболівальників і радуватиме не лише на хокейних майданчиках. Принаймні всі складові для цього є.