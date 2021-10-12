Дніпро підписав Будька

Захисник провів 7 матчів у складі білоцерківців в новому сезоні

Джерело - УХЛ.

Херсонський Дніпро уклав контракт з 20-річним захисником Кирилом Будьком.

Про це повідомляє пресслужба УХЛ.

Сезон Кирило Будько розпочинав в Білому Барсі - в 7 матчах захисник не відзначився результативними діями. Минулий сезон захисник також провів у складі білоцерківського клубу - 42 матчі, 1 асист, +10.

Відзначимо, що Будько є вихованцем херсонського клубу і вже виступав у складі щук в сезонах 2018/19 і 2019/20 - 51 матч, 2 (0+2) очки.

Нагадаємо, Краматорськ вирвав перемогу у Дніпра у 8 турі УХЛ.