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Дніпро підписав Будька

Вчора 23:10 245 0
Захисник провів 7 матчів у складі білоцерківців в новому сезоні
Дніпро підписав Будька
#Дніпро

Джерело - УХЛ.

Херсонський Дніпро уклав контракт з 20-річним захисником Кирилом Будьком.

Про це повідомляє пресслужба УХЛ.

Сезон Кирило Будько розпочинав в Білому Барсі - в 7 матчах захисник не відзначився результативними діями. Минулий сезон захисник також провів у складі білоцерківського клубу - 42 матчі, 1 асист, +10. 

Відзначимо, що Будько є вихованцем херсонського клубу і вже виступав у складі щук в сезонах 2018/19 і 2019/20 - 51 матч, 2 (0+2) очки. 

Нагадаємо, Краматорськ вирвав перемогу у Дніпра у 8 турі УХЛ.

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