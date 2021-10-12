Рулав Одд підписав колишнього гравця збірної Казахстану

Савенков вигравав Континентальний кубок і золото чемпіонату Казахстану

Джерело - УХЛ.

Харківський Рулав Одд уклав контракт з 31-річним нападником Костянтином Савенковим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Форвард має великий досвід виступів у чемпіонаті Казахстану. У складі Торпедо, Арлана і Бейбариса Савенков провів 257 матчів і набрав 167 (59+108) очок при показнику корисності +73.

У ВХЛ нападник виступав за Казцинк-Торпедо, Саріарку, Торпедо і Рубін - в 359 матчах хокеїст закинув 61 шайбу і віддав 98 передач при показнику корисності +25.

Крім того, Костянтин Савенков провів 5 матчів в КХЛ за Барис, в яких набрав 1 (0+1) очко.

У складі збірної Казахстану форвард виступав на трьох чемпіонатах світу, двічі вигравав золото Чемпіонату світу в Дивізіоні 1А і двічі - срібні медалі Універсіади.

У сезоні 2017/18 нападник став чемпіоном Казахстану, а роком пізніше з Арланом виграв Континентальний кубок.

У складі Рулав Одд Костянтин Савенков виступатиме під 63 номером.

Також клуб Рулав Одд розірвав угоди з нападниками Микитою Олійником та Максимом Сарапульцевим.

Нагадаємо, Кременчук на виїзді впевнено переграв Рулав Одд у 8 турі УХЛ.